Jey Uso | futuro campione o fuoco di paglia?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 9 maggio 2024) Che Jey sia uno dei più over della federazione, è un dato di fatto. Lo abbiamo visto con il caldissimo pubblico francese, ma non è stata l’ennesima conferma di ciò che accade da mesi nelle arene americane. A Backlash contro Priest non è riuscito a laurearsidel mondo e nell’editoriale odierno cercherò di rispondere alla seguente domanda: meriterebbe di diventare a brevedel mondo? Il fatto abbiamo di nuovo due titoli del mondo, fa sì che tanti atleti in rampa di lancio possano sognare di entrare nell’albo d’oro. Se però la nuova cintura è arrivata circa un anno fa, essendo rimasta alla vita di Rollins fino a Wrestlamania 40, in realtà solo da poco essa può essere ambita anche da atleti ancora indietro nel palmares, così come è capitato all’attualePriest. Andrò ora al punto, per me Jey non ha le ...