Sofia Kenin fuori controllo agli Internazionali di Roma | urla insulti volgari al pubblico italiano

Dura un’ora e quarantadue minuti di gioco il torneo WTA 1000 di Roma per Lucia Bronzetti , battuta per 6-4 6-2 all’esordio dalla statunitense Sofia Kenin , la quale ora affronterà la tunisina Ons Jabeur, numero 8 del seeding, al secondo turno. Nel ...

Pentathlon, Alice Rinaudo stacca il pass per la semifinale nella tappa di World Cup a Sofia - Pentathlon, Alice Rinaudo stacca il pass per la semifinale nella tappa di World Cup a sofia - Con le qualificazioni femminili ha preso ufficialmente il via la tappa di sofia (Bulgaria) valevole per la World Cup 2024 di pentathlon moderno. Per ...