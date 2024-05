Domani l' interrogatorio di Toti - indagato anche il commissario dell' autorità portuale 

(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - Il gip di Genova ha fissato per venerdì prossimo, 10 maggio, l'del presidentea Regione, Liguria Giovanni, agli arresti domiciliari. L'imprenditorea logistica Aldo Spinelli e il capo di gabinetto di, Matteo Cozzani, verranno, invece, interrogati sabato. L'arresto di Giovanniper corruzione piomba sul dibattito politico a un mese dal voto per le Europee. E nell'alveoa maggioranza ci si affida ai principi del garantismo, mentre si leva più di una voce, a partire dal ministroa Giustizia, Carlo Nordio, a sollevare dubbi sulla tempisticae misure. Posizione, quella del Guardasigilli, fortemente criticata, sul fronte opposto, da Pd, M5s e Alleanza verdi e sinistra, che chiedono con ...

