Turismo - si discute sul Testo unico

(Di giovedì 9 maggio 2024) Continua il confronto di Anci Toscana con la Regione in merito alla modifica delsul. L’associazione dei Comuni ha inviato alla presidente della commissione competente del Consiglio regionale, un documento con osservazioni e richieste al Tu, giudicato positivamente nel suo complesso già nel marzo scorso, dopo la sua presentazione. "Un primo punto - sostiene Anci Toscana - è già stato accettato: la Giunta, che nella prima versione delaveva sostituito la definizione di ‘Ambiti territorialì con ‘Comunità del turismò, ha cambiato il nuovo termine con “Comunità di ambito turistico“, così come richiesto e auspicato dai sindaci. Questo permetterà di non perdere un’espressione che nel tempo ha assunto una connotazione ben precisa".

