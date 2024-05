Anie rinnovabili - Osservatorio Fer | Si cresce ma ancora lontani dagli obiettivi 2030

(Di giovedì 9 maggio 2024) Lecrescono in Italia, nel 2023 ai massimi storici Milano. Prosegue la crescita in Italia delle: nel 2023, ai massimi storici +87% rispetto all’anno precedente, con il contributo del +345% dei potenziamenti su impianti esistenti e del +77% di nuove installazioni. Leva trainante il fotovoltaico, con il 92% di potenza installata. Sono alcuni dati diffusi dall’FER (Fonti Energie), realizzato da, associazione diConfindustria, sulla base dei dati Gaudì di Terna, da cui emerge anche che nell’ultimo anno solare sono state installate fontiper un totale di 5.677 MW, così suddiviso: 5.234 MW per fotovoltaico, 487 MW per eolico, – 85 MW per idroelettrico (116 MW dismessi a ...

