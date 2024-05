?Roma - ingoia ovuli di coca per sfuggire all' arresto | Marco di Veglia muore a 27 anni Le utlime parole a un passante | Aiutatemi

(Di giovedì 9 maggio 2024) «, hoto la droga per scappare a un controllo». Sono state queste le ultimediDi, 27, morto in strada al Quarticciolo nel primo pomeriggio di ieri...

Roma, ingoia droga per sfuggire a un controllo: muore 27enne - Roma, ingoia droga per sfuggire a un controllo: muore 27enne - Il fatto è avvenuto in via Manfredonia, nel Quarticciolo, una delle piazze di spaccio più grandi Roma. Sul posto la guardia di finanza che stava effettuando alcuni controlli. Il decesso sarebbe stato ...