Mara Favro scomparsa dopo il lavoro a Susa - il mistero del messaggio sparito | Servono i tabulati

(Di giovedì 9 maggio 2024)da oltre un meseil suo turno diin una pizzeria di Chiomonte, in Alta Val di. I racconti delle ultime persone che l'hanno vista differiscono. “Ci sono informazioni contrastanti, facciamo appello alla Procura per una ricerca più completa e articolata coned email per sapere i suoi contatti” ha dichiarato il fratello di

Un vero e proprio giallo . Da quasi due mesi non si hanno più notizie di Mara Favro , 51enne di Susa, comune di poco più di 5mila abitanti in provincia di Torino. La donna è scomparsa lo scorso venerdì 7 marzo e da allora i familiari non hanno avuto ...

Era il 7 marzo scorso quando si sono perse le tracce di Mara Favro , la donna di 51 anni di Susa , Comune del Torinese, scomparsa nel nulla dopo il suo turno di lavoro in una pizzeria di Chiomonte, in Alta Val di Susa . Del suo caso si è occupata ...

VALSUSA, SCOMPARSA DI MARA FAVRO: RICERCHE CON I DRONI E SQUADRE DA TERRA - VALSUSA, scomparsa DI MARA favro: RICERCHE CON I DRONI E SQUADRE DA TERRA - SUSA - Nella giornata di venerdì 3 maggio sono state effettuate delle ricerche per ritrovare Mara favro, la mamma di Susa 51enne scomparsa dalla notte dell'8 marzo, circa due mesi fa, mentre rientrava ...

