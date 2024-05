Proclamazione dell’Impero il 9 maggio 1936 | cosa significò per l’Italia - oltre ogni pregiudizio

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag – A prescindere dall’eterno dibattito pro o anti-colonialista, il contesto è come sempre preponderante, e quello che portòallail 9non fa eccezione. Addis Abbeba era caduta il 5, e Benito Mussolini fece il solenne proclama ben noto agli storici, con cui incoronava Vittorio Emanuele III imperatore. Imperiale più di forma che di sostanza Laitaliano, tanto per cominciare, fu più formale che sostanziale. Questo perché, come tutte le potenze europee, era già un “Impero” coloniale, sebbene di dimensioni modeste, come quello tedesco e diversamente da quelli di benre entità sia francese che soprattutto britannico. Il ...