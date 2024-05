Scurati non fu censurato | la Rai invia una lettera di contestazione alla Bortone Sinistra in tilt

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ad Antonio«non è stata vietata né la partecipazione né la lettura del monologo» a CheSarà di Serena Bortoni. È stato invece lo scrittore a decidere di non prendere più partetrasmissione, la cui partecipazione era prevista «a titolo gratuito». Perché «interessato a un periodo di promozione di una graphic novel prenotabile dal 19 aprile e di una fiction tratta dsua opera». L’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha spiegato perché sul casonon c’è stata alcuna censura. E perché Viale Mazzini hato unadia Serena: è stato a causa del post pubblicato sui social «in violazione della normativa della policy aziendale: ci sono regole che devono essere rispettate da tutti i ...

Antonio Scurati (IG Serena Bortone ) In Rai scoppia il caso Antonio Scurati : la sua partecipazione di questa sera al programma di Rai 3 Che Sarà, condotto da Serena Bortone , è stata annullata. Lo scrittore sarebbe intervenuto con un monologo sul ...

I Giovani Palestinesi annunciano che "prenderanno" Piazza Duomo. Il sindaco Sala : "Le polemiche ci sono tutti gli anni, ogni anno sembrano sempre più importanti, più gravi, ma lo spirito del 25 aprile non cambia". Al Corteo ci sarà Antonio Scurati , ...

Rocket Gamers: Cosa rischia Serena Bortone per il post sulla censura della Rai a Scurati - Rocket Gamers: Cosa rischia Serena Bortone per il post sulla censura della Rai a scurati - Il noto scrittore italiano Antonio scurati ha rifiutato di partecipare al monologo di Serena Bortone a “CheSarà”, nonostante non ci fosse un divieto al suo coinvolgimento. Il suo compenso doveva esser ...

Rai, procedimento contro Serena Bortone: «Chiesti chiarimenti». Ma l’ad Sergio “ripesca” Saviano - Rai, procedimento contro Serena Bortone: «Chiesti chiarimenti». Ma l’ad Sergio “ripesca” Saviano - La Rai chiederà «chiarimenti e spiegazioni» a Serena Bortone, la conduttrice di “Che sarà..” che aveva denunciato la cancellazione del monologo di ...

Procedimento disciplinare contro Serena Bortone per il caso Antonio Scurati - Procedimento disciplinare contro Serena Bortone per il caso Antonio scurati - La conduttrice Serena Bortone è al centro delle polemiche dopo la sua segnalazione sui social riguardo la mancata apparizione dello scrittore Antonio scurati nel programma "CheSarà..." su Rai3. Il cuo ...