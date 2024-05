Il prezzo del gas chiude in rialzo a quota 29 euro . Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti future sul mese guadagnano il 3,76% a 29,12 euro al megawattora.

Il prezzo del gas euro peo è in leggero rialzo . il contratto Ttf guadagna in avvio di giornata lo 0,49% a 31 euro al megawattora.

Lieve rialzo per il Prezzo dell'oro sui mercati asiatici. Il metallo con consegna immediata sale dello 0,15% a 2317 dollari l'oncia . Ieri la Cina ha dichiarato di aver comprato altre 60.000 once di oro ad aprile rafforzando ancora le sue riserve ...

Il prezzo dell'oro è in rialzo a 2.316 dollari l'oncia - Il prezzo dell'oro è in rialzo a 2.316 dollari l'oncia - (ANSA) - ROMA, 09 MAG - E' in rialzo questa mattina il prezzo dell'oro. Le quotazioni spot guadagnano lo 0,33% a 2.316 dollari l'oncia. (ANSA).

Eni, collocati due bond per 2,25 miliardi di dollari negli USA - Eni, collocati due bond per 2,25 miliardi di dollari negli USA - Il prestito obbligazionario della durata di 10 anni (scadenza 15 maggio 2034) è stato collocato per un ammontare di 1 miliardo di dollari statunitensi ad un prezzo di re-offer del 99,333% e pagherà ...

Ethereum: torna debole dopo il rimbalzo. È fondamentale restare sopra 2.800/2.850$ - Ethereum: torna debole dopo il rimbalzo. È fondamentale restare sopra 2.800/2.850$ - Fase ribassista sul weekly, mentre si attende l'approvazione degli ETF Spot ETH. Sembra tornata un’calma apparente sul mercato crypto, con qualche rialzo, ma dal prezzo di Ethereum (ETH) ancora ...