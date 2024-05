Playoff - Magro ravviva le speranze | Forl - sto sempre meglio con te

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Missione compiuta, almeno la prima parte. L’Unieuro vince entrambe le gare casalinghe contro Vigevano nella serie dei quarti di finale portandosi quindi avanti 2-0 centrando il primo obiettivo che si era prefissata. Ora, il secondo, sarà quello di vincere una delle sfide nella città della Lomellina, magari partendo da gara3 di domani sera, anche se non sarà affatto facile. Daniele, l’esperto ex Juvi Cremona arrivato a inizio aprile aì, è stato uno dei protagonisti delle prime due sfide deial Palafiera, imponendo la sua stazza e i suoi centimetri sia in attacco, sia in difesa: "Siamo molto soddisfatti non solo per le due vittorie, ma soprattutto per come sono maturate"., ci spieghi questi due successi. "Ok, si tratta di due vittorie che sulla carta erano obbligate, ma niente affatto ...