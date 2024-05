Poliziotto accoltellato in stazione da uno straniero irregolare che lanciava pietre contro le persone

Un uomo di 28 anni è stato arrestato per aver Molesta to sessualmente una donna mentre si trovava in stazione di Monza nella sera di ieri venerdì 23 febbraio. Una volta raggiunto da alcuni agenti della polizia locale ha aggredito anche loro.Continua ...

Milano, poliziotto accoltellato gravemente da un 37enne marocchino alla stazione di Lambrate: operato d'urgenza - Milano, poliziotto accoltellato gravemente da un 37enne marocchino alla stazione di Lambrate: operato d'urgenza - Sangue e paura a Milano. Un poliziotto è stato accoltellato in modo grave Intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione di Lambrate. La Polizia è intervenuta per un uomo che ...

