LIVE Italia-Svezia - amichevole volley femminile in DIRETTA | ultimo impegno verso la Nations League

Buonasera e benvenuti alla della seconda pre-season della Nazionale femminile italiana contro la Svezia. Con due amichevoli in due giorni, ieri a Novara e oggi a Piacenza, contro le scandinave, inizia l'avventura stagionale della squadra di Julio Velasco che domenica 12 maggio partirà alla volta di Antalya per la prima settimana della VNL. In Turchia le azzurre se la vedranno con Polonia (14 maggio), Germania (16 maggio), Bulgaria (17 maggio) e nell'ultima sfida contro le padrone di casa della Turchia (18 maggio). Il primo mese di lavoro, seppur più breve per alcune giocatrici, viene messo alla prova con due importanti partite, che segnano l'inizio della corsa ...

Italia-Svezia - Doppia difesa e poi la schiacciata di Akrari: super punto delle azzurre! - Pallavolo video - Nella prima delle due amichevoli tra Italia e Svezia prima della VNL, si mette in luce Yasmina Akrari ...