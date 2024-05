Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024)9 MAGGIO 2025 ORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN CUI SI CONCENTRANO GLI SPOSTAMENTI PER LE ATTIVITA’ LAVORATIVE SULLA SALARIA, CODE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE, E PROSEGUENDO, IN PROSSIMITA’ DI FONTE DI PAPA VERSO. E SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, FILE SULLA TIBURTINA ALTEZZA ALBUCCIONE E SULLA PRENESTINA ALTEZZA FINOCCHIO. CI SPOSTIAMO A SUD, SULLA PONTINA, DOVE SI RALLENTA ALL’ ALTEZZA VIA DI TRIGORIA VERSO IL GRA RALLENTAMENTI E CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA ACILIA E MALAFEDE VERSO GRA E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA. IN CHIUSURA, FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA ...