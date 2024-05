Ucraina | Mosca - ' Kiev colpisce edifici a Belgoro - 8 feriti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 mag. (Adnkronos) - E' di sette adulti e un bambinoil bilancio di un attacco ucraino controresidenziali ad, in Russia. Lo ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram. "La città e la regione did sono state sottoposte ad un attacco aereo da parte delle forze armate ucraine. Ci sono stati colpi diretti su condomini e automobili", ha scritto. Nella città did sono stati rilevati diversi danni in 34 appartamenti di 19 condomini. Una casa privata e 37 automobili sono state danneggiate. Nella regione did i bombardamenti hanno danneggiato i tetti di quattro case private e tre automobili.