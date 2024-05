Perché il puppy yoga è proibito? Le nuove regole del Ministero della Salute

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo aver spopolato in pochissimo tempo, la moda americana delha subito un rapido tracollo. In Italia infatti, dopo una prima denuncia da parte del programma televisivo Striscia La Notizia, il caso è arrivato alche ne ha decretato ufficialmente la fine.è stato vietato ilIlè un’attività che prevede sessioni didi circa un’ora. La particolarità è che, durante la lezione, sono presenti anche dei cuccioli di cane di diverse razze. A renderlo bandito non è l’attività in se, ma il fatto che siano dei cuccioli a essere coinvolti. “Gli Interventi Assistiti con Animali (IAA) non possono essere fatti con cuccioli ma solo con soggetti ...

