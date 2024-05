Grifone verso il derby | Una gara mai banale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sale l’attesa tra gli sportivi per la semifinale dei playoff che domenica, inizio alle 17.30, vedrà allo stadio "Zecchini" i biancorossi di mister Malotti affrontare il Livorno. Anche se si tratta di due squadre deluse, tuttavia la partita contiene sempre un certo fascino. "Grosseto-Livorno non è mai una partitatanto più se è un match da dentro o fuori – dice Antonio Fiorini, presidente dei maremmani – . Conosciamo il valore molto relativo dei playoff così come sono strutturati attualmente, ma si tratta di un confronto che porta allo stadio lo stesso numero di spettatori che altrove non si vede in una stagione intera. Quindi sarà un incontro molto sentito da parte nostra, ma anche in casa labronica. Occorrerà una prestazione molto diversa dal secondo tempo di Montevarchi, inspiegabile dopo quattro partite giocate molto bene. La stagione non è finita e questo ...