Ingoia la droga in strada per scappare ad un controllo e muore a 27 anni | “Aiutatemi - mi sento male”

Roma, ingoia la droga per sottrarsi ai controlli: morto un 27enne - Roma, ingoia la droga per sottrarsi ai controlli: morto un 27enne - Verso le 14.00 di oggi mercoledì 8 maggio 2024 in via Manfredonia è stato richiesto l’intervento della polizia. Un ragazzo aveva avuto un malore e lui stesso ha confessato di aver ingerito la droga, p ...

