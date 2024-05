Il governo si accanisce su natura e animali | le associazioni ambientaliste denunciano le politiche fallimentari di Lollobrigida

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un approccio “ideologico, anacronistico e antiscientifico” che ha il solo scopo – “una vera ossessione” – di accanirsi contro lae gli. Le principaliitaliane (Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu, Lndc, Oipa, Proe Wwf), per mezzo di una lettera, i punti problematici del decreto Agricoltura approvato lunedì in Consiglio dei ministri e di cui ilFattoQuotidiano.it aveva anticipato i contenuti. Nel documento voluto dal ministro Francescosi realizza il sogno dei cacciatori: limitare fortemente lo spazio di manovra dei carabinieri forestali, istituzione che, avendo la tutela dell’ambiente e della fauna selvatica tra i propri obiettivi, viene avversata dalle doppiette e da quella parte di politica che ...

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza veste i panni del ministro dell’Agricoltura Lollobrigida che ultimamente ha dichiarato che “ l’uomo è l’unico ...

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza veste i panni del ministro dell’Agricoltura Lollobrigida che ultimamente ha dichiarato che “ l’uomo è l’unico ...

La seconda vita di Stefano, ex impiegato diventato pastore e poi elicotterista in montagna - La seconda vita di Stefano, ex impiegato diventato pastore e poi elicotterista in montagna - Dall’ufficio alla malga, e poi ancora più su. Prima i rifugi, ora anche il volo: «L’importante è andare sempre più in alto» ...

Dall’Afghanistan a Montefortino. Mohammed tra pecore e agnelli - Dall’Afghanistan a Montefortino. Mohammed tra pecore e agnelli - Superando difficoltà linguistiche e culturali, si integra nella comunità e diventa parte attiva nella gestione dell'azienda agricola, creando legami profondi con gli animali e con la ... di mondo per ...

Formentera, l'isola più green delle Baleari - Formentera, l'isola più green delle Baleari - In primavera si possono godere meglio e in relativa solitudine i primi tuffi nelle bellissime spiagge In questo periodo l’isola offre l’opportunità di percorrere itinerari immersi nella natura, godere ...