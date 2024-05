Padel - torneo di beneficenza al club di Torresi Ben 114 giocatori in campo per il Salesi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Inper ilscenderanno 114, un numero record: da oggi a domenica il centrodi Giovanniospiterà ildidicon l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla fondazionela quale, da anni, si contraddistingue per un lavoro straordinario di supporto ai bambini ricoverati per patologie importanti e alle loro famiglie. L’obiettivo del Circolo è raccogliere qualche migliaio di euro da devolvere alla Fondazionee questo traguardo potrà essere tagliato grazie al supporto di alcuni sponsor e alle numerosissime iscrizioni alarrivate da tutta la regione, aggiunte alle donazioni volontarie di chi andrà al circolo come ...

