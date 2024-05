L' omicidio di Marta Russo noto come il delitto della Sapienza | la storia e il ruolo di Scattone e Ferraro

È morto il giudice Italo Ormanni - seguì i casi Orlandi e Marta Russo AGI - È morto Italo Ormanni, in magistratura dal 1961 al 2010. Aveva 87 anni. L'annuncio arriva dalla redazione del programma tv Forum dove Ormanni ha preso parte come giudice per due stagioni, dal 2011 al 2013, appena andato in pensione. ...

