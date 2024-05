Muore a 11 anni soffocato dalla pizza | i genitori donano gli organi di Santo e commuovono l’Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 9 maggio 2024) Una storia terribile di, un bambino che ha perso la vita a soli undicia seguito di un drammatico incidente. E che ha commossoin queste ore: idel piccolo, originario di Torre del Greco in Campania, nella città metropolitana di Napoli, hanno infatti deciso di donare glidel figlio. Le cornee dipermetteranno così a un’altra persona di vedere, così come cuore, fegato e reni saranno preziosi per permettere ad altri di affrontare gravi problemi di salute. Il bambino, che finnascita aveva affrontato la sua battaglia personale con l’autismo con il sorriso sempre in viso, è venuto a mancare a seguito di una drammatica serata in pizzeria.a 11...