Colpo Milano - Caneschi ha detto sì | Insieme faremo grandi cose

(Di giovedì 9 maggio 2024) La nuova Allianzriparte dal centro e dal nuovo innesto Edoardo. Il giocatore, proveniente dalla Gas Sales Blunergy Piacenza con cui ha disputato le ultime tre stagioni, è il primo acquisto della prossima stagione in casa meneghina. Il nome del toscano, nato ad Arezzo classe 1997, circolava da mesi. Martedì il club ha così salutato via social l’ormai ex Marco Vitelli e ha poi annunciato, suo naturale sostituto. Il centrale, che da oggi è in ritiro a Cavalese con la Nazionale azzurra di Ferdinando De Giorgi (presente pure il libero Damiano Catania) da tempo è nel giro dell’Italvolley. Ha disputato diverse tappe di VNL e vinto le Universiadi 2023. Quest’anno proverà a fare di tutto, non solo per giocare il più possibile in Volleyblall Nations League, ma anche per tentare, non si sa mai nonostante la ...