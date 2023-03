Mancini non si fida di Malta: 'C'è tutto da perdere, serve la massima concentrazione' (Di domenica 26 marzo 2023) Un po' di timore evidentemente c'è. Roberto Mancini allora cerca di non far perdere la concentrazione anche se l'avversaria si chiama Malta. 'Queste sono partite dove c'è tutto da perdere, serve ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 marzo 2023) Un po' di timore evidentemente c'è. Robertoallora cerca di non farlaanche se l'avversaria si chiama. 'Queste sono partite dove c'èda...

