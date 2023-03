Black Panther: in lavorazione una serie animata ambientata nell'MCU (RUMOR) (Di lunedì 20 marzo 2023) L'universo di Black Panther potrebbe espandersi sul piccolo schermo con una serie animata incentrata interamente sul regno del Wakanda. Sono diversi mesi che circolano voci attorno a una possibile serie spinoff di Black Panther, film del 2018 che ha visto il compianto Chadwick Boseman nei panni dell'eroe della Marvel. A quanto pare, però, il suddetto progetto non dovrebbe essere in live action, bensì in forma animata. A lanciare l'indiscrezione è stato il noto insider Jeff Sneider, spiegando come il regista Ryan Coogler e la Disney si siano incontrati per parlare della serie. Il titolo dello show? The Golden City, chiaro riferimento alla città di Birnin Zana, capitale del regno del Wakanda all'interno dell'MCU. Black ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) L'universo dipotrebbe espandersi sul piccolo schermo con unaincentrata interamente sul regno del Wakanda. Sono diversi mesi che circolano voci attorno a una possibilespinoff di, film del 2018 che ha visto il compianto Chadwick Boseman nei panni dell'eroe della Marvel. A quanto pare, però, il suddetto progetto non dovrebbe essere in live action, bensì in forma. A lanciare l'indiscrezione è stato il noto insider Jeff Sneider, spiegando come il regista Ryan Coogler e la Disney si siano incontrati per parlare della. Il titolo dello show? The Golden City, chiaro riferimento alla città di Birnin Zana, capitale del regno del Wakanda all'interno dell'MCU....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fumettologica : Ci sono importanti cambiamenti per Black Panther. - fumettologica : Ci sono importanti cambiamenti per Black Panther (ovviamente spoiler) ?? - RiantAugustLady : @fumettologica Che sia la fine, or quantomeno la contrazione, del cinefumetto come macchina stampa soldi? Vedevo c… - cinefilosit : #BlackPanther: in sviluppo una serie animata per Disney+ - illubot3 : Ci sono importanti cambiamenti per Black Panther: -

Black Panther: in lavorazione una serie animata ambientata nell'MCU (RUMOR) Sono diversi mesi che circolano voci attorno a una possibile serie spinoff di Black Panther , film del 2018 che ha visto il compianto Chadwick Boseman nei panni dell'eroe della Marvel. A quanto pare, però, il suddetto progetto non dovrebbe essere in live action, bensì in forma ... La fatica di Quantumania, la diarchia DC Studios A differenza di Black Panther : Wakanda Forever , che ha avuto davanti a sé un deserto fino all'uscita di Avatar: La via dell'acqua , il terzo capitolo sull'uomo formica non ha potuto godere dello ... Black Panther: in sviluppo una serie animata per Disney+ - Pubblicità - Da tempo si vocifera su una possibile serie spin - off pensata per Disney+ basata sul franchise di successo dei Marvel Studios Black Panther , ma oggi finalamente arrivano i primi rapporti, che confermano che tutto questo sta accadendo ma in maniera un po' diversa da quanto precocemente riferito. Durante l'ultimo ... Sono diversi mesi che circolano voci attorno a una possibile serie spinoff di, film del 2018 che ha visto il compianto Chadwick Boseman nei panni dell'eroe della Marvel. A quanto pare, però, il suddetto progetto non dovrebbe essere in live action, bensì in forma ...A differenza di: Wakanda Forever , che ha avuto davanti a sé un deserto fino all'uscita di Avatar: La via dell'acqua , il terzo capitolo sull'uomo formica non ha potuto godere dello ...- Pubblicità - Da tempo si vocifera su una possibile serie spin - off pensata per Disney+ basata sul franchise di successo dei Marvel Studios, ma oggi finalamente arrivano i primi rapporti, che confermano che tutto questo sta accadendo ma in maniera un po' diversa da quanto precocemente riferito. Durante l'ultimo ... Black Panther: in lavorazione una serie animata ambientata nell ... Movieplayer Black Panther: in lavorazione una serie animata ambientata nell'MCU (RUMOR) L'universo di Black Panther potrebbe espandersi sul piccolo schermo con una serie animata incentrata interamente sul regno del Wakanda. Black Panther: in sviluppo una serie animata per Disney+ Da tempo si vocifera su una possibile serie spin-off pensata per Disney+ basata sul franchise di successo dei Marvel Studios Black Panther ... L'universo di Black Panther potrebbe espandersi sul piccolo schermo con una serie animata incentrata interamente sul regno del Wakanda.Da tempo si vocifera su una possibile serie spin-off pensata per Disney+ basata sul franchise di successo dei Marvel Studios Black Panther ...