’Della’ e ’Sacca’ - i cuori pulsanti di Pistoia | Essere qu - insieme | un sogno che si avvera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Gianluca Della Rosa e Lorenzo Saccaggi: compagni, complici, amici. Se quando eravate ancora ragazzini, atleti delle giovanili biancorosse, qualcuno vi avesse detto che un giorno avreste giocatoi playoff-scudetto con, cosa avreste pensato? Gdr: "Mi sarei messo a ridere. Per me era già unarrivare in prima squadra, pensare diin lotta per lo scudetto è assurdo e clamoroso. Però è tutto vero e ce la godiamo". Ls: "Gli avrei detto che doveva farsi curare da uno bravo oppure di smettere di bere...". L’avventura parte da lontano: il riposizionamento, la pandemia, le partite a Montecatini. Voi però ci avete creduto e ci avete messo la faccia, sempre. Quanto è stata dura? Gdr: "L’auto-retrocessione è stata un colpo duro da giocatore, e da tifoso, ma adesso si può dire che quella decisione ...