(Di sabato 4 maggio 2024) Èma non in modo grave ilche giovedì mattina è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. L’addetto è rimastoa un, rimastoin unmentre stava lavorando in un’azienda metalmeccanica di via Parma. Sul posto, poco prima delle 9, sono intervenute un’ambulanza della Croce rossa di Desio insieme all’auto medica e una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Desio, oltre alla polizia locale di Paderno Dugnano. I pompieri hanno lavorato per liberare l’dalin sicurezza prima di affidarlo alle cure dei sanitari. Il giovane è stato ricoverato all’ospedale San Gerardo in codice giallo e non è in pericolo di vita.

È morto questa mattina il 75enne di Campagna , in provincia di Salerno, Cosimo Filantropia. L’uomo – ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Battipaglia – era rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale nel quale persero la vita i due Carabinieri : il maresciallo Francesco Pastore e ... Continua a leggere>>

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile due carabinieri in servizio presso la stazione di Campagna, in provincia di Salerno , hanno perso la vita in un terribile incidente stradale che ha visto coinvolte tre automobili. Oggi la terribile notizia di una terza vittima all’ incidente stradale avvenuto otto ... Continua a leggere>>

Braccio incastrato in un macchinario. ferito operaio 26enne - Un 26enne è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica. Soccorso da Croce Rossa, vigili del fuoco e polizia, è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale San Gerardo, m ... Continua a leggere>>

Portonovo, morso da un cane. L’animale era lasciato libero: aggredito e ferito a un braccio - E’ successo giovedì pomeriggio in piazzetta. Il 50enne era intervenuto per proteggere il suo quadrupede dall’altro di taglia più grande non tenuto al guinzaglio. E’ arrivata la polizia . Continua a leggere>>

Si ferisce col muletto. Paura per un operaio - Stava movimentando merce alla guida di un muletto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo per poi cadere rovinosamente a terra. Ennesimo infortunio sul lavoro, poco ... Continua a leggere>>