Tutti vogliono Newey - pressing Ferrari Il genio tentato anche dalla sua Inghilterra

(Di sabato 4 maggio 2024) Va bene, ci sarebbe da correre, in quel di Miami, il primo dei tre Gp americani (gli altri saranno disputati ad Austin e Las Vegas). Ma niente da fare: si parla solo ed esclusivamente di Adrian. L’addio del progettista Mago alla Red Bull sta avendo un impatto deflagrante. Non potrebbe essere diversamente; in vent’anni con i Bibitari, l’ingegnere britannico ha già vinto sette mondiali (l’ottavo sta arrivando, si sa). Che lavoglia mettersiin casa è il minimo sindacale: chi non vorrebbe unal proprio servizio? Hamilton è Leclerc hanno pubblicamente espresso il desiderio di lavorare con mister Adrian, cioè di guidare una monoposto disegnata da lui… Le voci. Ma oltre Manica lanon è mai stata molto amata. Così ci sono fonti inglesi che vorrebbero ...

