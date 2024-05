Ostetrica morta - l’inchiesta Resta grave la figlia trasferita al Gemelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Disposte l’autopsia su Luisella Pallozzi e una perizia sulla dinamica dell’incidente. "Il pm della procura di Viterbo, Flavio Serracchiani, titolare del procedimento penale aperto sul tragico incidente costato la vita, mercoledì primo maggio, a Luisella Pallozzi, ha disposto un doppio accertamento tecnico non ripetibile per fare piena luce sui fatti – così lo Studio 3A che assiste la famiglia della vittima – . Il sostituto procuratore ha ordinato l’autopsia sulla salma della 54enne di Narni, stimata e compiantaall’ospedale Santa Maria di Terni, per confermare che il decesso sia avvenuto unicamente in seguito ai gravissimi politraumi riportati nello schianto, ma anche una consulenza tecnica cinematica per ricostruire la dinamica, le cause e tutte le responsabilità del sinistro, avvenuto verso mezzogiorno all’incrocio tra Strada Ombrone e Strada Teverina e ...