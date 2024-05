Da Scurati a Vannacci - due non scandali frutto di ignoranza e malafede

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 4 maggio 2024) Un sintomo di quanto il dibattito politico sia caratterizzato da un livello assai basso – pieno zeppo di fake news, riconducibili ad un furoreggiante zelo ideologico che ignora o manipola qualsiasi dato reale – è costituito dal coro di scandalo o scatenato per una frase del generale Roberto. A prescindere dal come è stata precisata dallo stesso autore, prendiamola nel significato con cui è stata messa alla gogna, l’aver propiziato classi speciali per i disabili, perché l’integrazione esclusiva finirebbe per penalizzare sia gli handicappati sia i soggetti normali. Ora si può dissentire riferendosi al sistema italiano di inclusione nelle classi comuni, con il supporto di un insegnante ad hoc, ma non considerarlo un modello esclusivo, l’unico ammissibile tale da demonizzare qualsiasi altro, tacciandolo, al meglio, di essere contrario al diritto delle genti, ...