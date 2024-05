La DIRETTA della prima tappa del Giro d’Italia 2024 , che si apre oggi con i 140 chilometri da Venaria Reale a Torino. Subito una frazione scoppiettante per assegnare la prima maglia rosa, visto che dopo l'”antipasto” di Superga i corridori negli ultimi 25 km dovranno affrontare il Colle Maddalena ... Continua a leggere>>

Inizia oggi il Giro d’Italia 2024 , che propone la prima tappa da Venaria Reale a Torino. Grande attesa per scoprire chi vestirà la prima maglia rosa dell’edizione numero 107 del Giro , con una frazione che subito promette scintille anche tra gli uomini di classifica. Una partenza scoppiettante, che ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima tappa della 107a edizione del Giro d’Italia . L’attesa è finalmente finita e parte anche in questo 2024 la caccia alla Maglia Rosa, con una prima giornata decisamente ... Continua a leggere>>

Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Venaria Reale-Torino: percorso e favoriti. Pogacar cerca la prima Maglia Rosa - Finalmente si comincia. Terminata l’attesa: poche ore e scattata da Torino il Giro d’Italia 2024. Una prima tappa che promette già grandi cose: andiamo a ... Continua a leggere>>

Giro d’Italia 2024, oggi la 1ª tappa Venaria Reale – Torino: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV - prima tappa del Giro d’Italia 2024, oggi 4 maggio, con partenza e arrivo in Piemonte. Via alle 13:50 da Venaria Reale e arrivo a Torino attorno alle 17:15. 140 chilometri, si scalerà la collina di ... Continua a leggere>>

LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: subito il Colle Maddalena, Pogacar per la prima stoccata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima tappa della 107a edizione del ... Continua a leggere>>