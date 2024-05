Caccia al tesoro e focus sul clima | Sensibilizziamo gli studenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Divertimento e sensibilizzazione. È questo il programma di domani al parco Rosa camuna di Lainate. Koinè cooperativa sociale ha organizzato con Ambiente Acqua unaalper famiglie e un incontro sui cambiamentitici. La partecipazione è gratuita grazie al progetto "Cronache dall’acqua: scuole in azione per un futuro sostenibile, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo con il bando MyFuture. "Le azioni del progetto si propongono sia di sensibilizzare le classi coinvolte sulle differenti problematiche ambientali legate alle acque del bacino del Lura, sia di attivare gliin azioni concrete per stimolare comportamenti individuali e collettivi maggiormente sostenibili", spiegano gli organizzatori. In particolare il progetto si pone gli obiettivi di favorire la consapevolezza sul ciclo ...