U tuppicà Doloroso inciampo

(Di sabato 4 maggio 2024) Magni Aristide detto "Risti" ha sorpreso e preoccupato tutti gli amici pensionati fermi a tirar mezzogiorno al "canton di ball". "Risti" si è infatti mostrato con il volto tumefatto e coperto da un paio di grossi cerotti. Ovvio il coro delle domande: "Ue Risti se te succedù". L’amico ha spiegato che il giorno prima stava facendo una passeggiatina lungo il sentiero di un bosco in collina: "E a un certo punto u ciappà un tupicch in un sass e sun burlà giò". Poi ha aggiunto di aver picchiato "el muson" (la faccia) contro un albero ed è stato quasi come un colpo da Ko. Per fortuna c’era con lui un amico che lo ha accompagnato in farmacia dove l’hanno medicato. Poi ha spiegato i particolari delle ferite: "Quel che l’è andà pussee de tutt del mezz le sta el barbèll". Ovvero il danno maggiore lo aveva sofferto il mento. Che infatti era coperto dal cerotto più grande Con quel "u ciappà un ...