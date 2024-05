Tempi difficili | serve cultura non pregiudizio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Riccardi Il terminee l’avverbiolmente spesso sono usati a sproposito. Laè un patrimonio universale che appartiene a tutti gli individui nella saggezza popolare caratterizzante l’identità di un paese. L’identitàle non è quindi monopolio di una cerchia ristretta chiusa nel Palazzo d’Inverno. Lapopolana ha fornito spunti ai nostri padri che hanno formato l’ossatura del Bel Paese. Bello per il suo magnifico territorio e per i tanti contadini (cito, a caso, in una colpevole sintesi, Virgilio, Dante, Carducci, Manzoni, Verdi per arrivare a Prezzolini) che hanno seminato. Laè conoscenza, non negazione; è fonte di produttività. Le scuole, le università, i musei, i tanti beni a cielo aperto sono luoghi per evitare “che fatti non foste a ...