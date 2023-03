Premier League 2022/23: vittoria sia per Brighton che per Brentford (Di mercoledì 15 marzo 2023) vittoria di misura per il Brighton in casa con il Crystal Palace: 1-0. Il gol decisivo, arriva al minuto 15? con Solly March che insacca l’assist di Mitoma. Brighton che sale quindi in settima posizione, Crystal Palace piantato in dodicesima. Nell’altro incontro della serata, il Brentford vince contro il Southampton, decidono Toney al minuto 32?, su assist di Norgaard, e Wissa su assist proprio di Toney: 0-2. Brentford ora ottavo, Southampton sempre ultimo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023)di misura per ilin casa con il Crystal Palace: 1-0. Il gol decisivo, arriva al minuto 15? con Solly March che insacca l’assist di Mitoma.che sale quindi in settima posizione, Crystal Palace piantato in dodicesima. Nell’altro incontro della serata, ilvince contro il Southampton, decidono Toney al minuto 32?, su assist di Norgaard, e Wissa su assist proprio di Toney: 0-2.ora ottavo, Southampton sempre ultimo. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Victor Osimhen a The Athletic: 'Lavoro sodo ogni giorno per realizzare il mio sogno di giocare in Premier League'.… - pioJj36 : RT @tuttosport: E nel mentre di una serata di Champions League si gioca anche in Premier. A Brighton segna March al 15' il gol del vantaggi… - sportface2016 : #PremierLeague 2022/23: vittoria sia per #Brighton che per #Brentford - tuttosport : E nel mentre di una serata di Champions League si gioca anche in Premier. A Brighton segna March al 15' il gol del… - darialdo79 : @Bossebbasta2 c'è la Premier league -