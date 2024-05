Anziana dispersa - ritrovata dai vigili del fuoco grazie a un drone

(Di venerdì 10 maggio 2024) Bucine (Arezzo), 10 maggio 2024 – Idelhanno ritrovato un'che si era allontana da casa senza farvi ritorno in serata. E’ successo nel comune di Bucine. Alle 21 di giovedì 9 maggio, è stato attivato il piano prefettizio di ricerca disperso. Sul posto, oltre aidelintervenuti con una squadra di Montevarchi, l'Ucl come posto di coordinamento con unità Tas (Topografia Applicata al Soccorso), unità cinofile e droni, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, il 118, il Soccorso Alpino, la Croce Rossa e i volontari di protezione civile. Alle ore 2 circa la donna è statanon lontano da casa con ildeidel, dotato di termocamera. Successivamente ...

