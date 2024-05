Natalità | Papa - ‘la vita è un don - le case si riempiono di oggetti e si svuotano di figli’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2024) Città del Vaticano, 10 mag. (Adnkronos) – “E’ importante incontrarsi e lavorare insieme per promuovere lacon realismo, lungimiranza e coraggio”. Ilinterviene agli Stati generali dellaa Roma e dice chiaramente che la “umana è un dono, non un problema”. In passato, osserva, “non sono mancati studi e teorie che mettevano in guardia sul numero degli abitanti della Terra, perché la nascita di troppi bambini avrebbe creato squilibri economici, mancanza di risorse e inquinamento. Mi ha sempre colpito constatare come queste tesi, ormai datate e superate da tempo, parlassero di esseri umani come se si trattasse di problemi. Ma laumana non è un problema, è un dono. E alla base dell?inquinamento e della fame nel mondo non ci sono i bambini che nascono, ma le scelte di chi ...