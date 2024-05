Calciomercato Milan – Amrabat intavolata la trattativa con l’agente La Fiorentina…

(Di venerdì 10 maggio 2024) 'Tuttosport' in edicola questa mattina fa il punto suldel. Per il centrocampo sale il nome didella Fiorentina

Come riportato da Le Parisien, per sostituire Mbappé , il PSG vorrebbe Viktor Gyokeres, possibile obiettivo di Calciomercato del Milan

Il Calciomercato del Milan potrebbe concentrarsi sul prossimo Attaccante . Zirkzee e non solo: possibile una occasione dalla Serie A?

'La Gazzetta dello Sport' parla del Calciomercato del Milan . Per la difesa piace Emerson Royal : ecco la richiesta alta del Tottenham

Napoli su David, dalla Francia: "20 milioni per lui sono già tanti" - Napoli su David, dalla Francia: "20 milioni per lui sono già tanti" - Jonathan David è uno dei tanti nomi accostati al Napoli per la sostituzione di Victor Osimhen. Sulle tracce del calciatore ci sarebbe anche il milan. Il giornalista di France Bleu Nord Charley Sylvain ...

Milan-Cagliari, i precedenti: il blitz manca da 27 anni - milan-Cagliari, i precedenti: il blitz manca da 27 anni - Rossoneri e rossoblù si affrontano nella massima serie a milano per la quarantesima volta. Solo tre i successi del Cagliari: l'ultimo nel 1997, firmato da Muzzi ...

Giuntoli: "Napoli, che acquisto. L'avrei preso anche io" - Giuntoli: "Napoli, che acquisto. L'avrei preso anche io" - Cristiano Giuntoli, attuale dirigente della Juventus, in gran 'segreto' si è complimentato con l'operazione di mercato chiusa dal Napoli.