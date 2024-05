Borsa | l' Europa in avvio è in rialzo - Parigi +0,55%

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è a 130,9 punti , in calo rispetto ai 133,5 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano scende di 5 punti base al 3,77%.

Borsa: Milano apre a in rialzo dello 0,49% - Borsa: Milano apre a in rialzo dello 0,49% - (ANSA) - MILANO, 10 MAG - La Borsa di Milano apre in rialzo dello dello 0,49% con il Ftse Mib a quota 34.508 punti. (ANSA). Vivo a Roma ma il cuore resta a Firenze dove sono nata, cresciuta e mi sono ...

Borse, probabile un avvio positivo - Borse, probabile un avvio positivo - Ancora una giornata con pochi spunti per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha registrato un frazionale progresso dello 0,41% a 38.229 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 38.127 punti e un ...