Qe - prezzi benzina in cal - self a 1,905 euro al litro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Prosegue il calo dei carburanti sulla rete nazionale. il prezzo medio praticato dellain modalità- sottolinea Quotidiano energia sulla base dei dati del Mimit - è 1,905al(1,909 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,896 e 1,913al itro (no logo 1,902). Il prezzo medio praticato del dieselè 1,764al(rispetto a 1,769), con i diversi marchi tra 1,753 e 1,772al(no logo 1,760). Sul servito per lail prezzo medio praticato è 2,048al(2,051 il dato precedente), con gli impianti colorati contra 1,983 e 2,118al(no ...

