Fagioli | Mi sono pentito di quello che ho fatto La Juventus mi ha aiutato nel percorso

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nicolòè stato il protagonista di un incontro pubblico sul tema della ludopatia che si è tenuto davanti a diverse centinaia di studenti dell’Istituto tecnico Majorana di Grugliasco. Il calciatore della, che tra pochi giorni potrà tornare in campo, ha raccontato la sua esperienza col gioco d’azzardo: “Midi ciò che ho. Tutti però commettiamo degli errori, ciò che importa è imparare da questi e ripartire. La società e i miei compagni ovviamente non erano contenti diche avevo, ma tutti mistati vicini e mi hannonel mio. Il club sa che ho capito di aver sbagliato“. Il centrocampista ha poi precisato che la ludopatia è tale a prescindere dalle cifre ...

