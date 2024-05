(Di venerdì 10 maggio 2024) È tutto pronto aper il2024 di. Appuntamento al Talent Garden Calabiana a partire dalle ore 11 di venerdì 10 maggio. Ilha l’obiettivo di preparare i giovani e le giovani all'ingresso nel mondo del lavoro e allo stesso tempo permettere alle aziende di posizionarsi sul target. Si susseguiranno workshop per dialogare con esperti su temi chiave e affrontare al meglio il percorsoe lavorativo, guest speeches con ospiti ed esperti, ma anche una parte più ludica per poter fare nuove conoscenze e amicizie e scambiare diverse opinioni. Ilsi può seguire in diretta anche su Sky TG24.

Dal 24 al 26 maggio al Nhow Milano Hotel di Via Tortona, locali, barman e appassionati si danno appuntamento per degustazioni, banchi d’assaggio, eventi, workshop, masterclass, e anche spettacoli e DJ Set

Milano – È tutto pronto per la prima del festival "A Brera È prima vera ", l’appuntamento più giovane della città del panorama culturale, in programma da venerdì 10 a domenica 12 maggio , dalle 18 alle 20.30, e la domenica anche all’ora del brunch, ...

Milano, al via il Festival Universitario di University Network - milano, al via il festival Universitario di University Network - Due intere giornate dedicate a formazione, tecnologia e sostenibilità per avvicinare gli universitari al mondo del lavoro È tutto pronto a milano per il festival Universitario 2024 di University ...

Colpo d’occhio A Milano arriva la prima Biennale Internazionale di Grafica - Colpo d’occhio A milano arriva la prima Biennale Internazionale di Grafica - Il 24 maggio in varie parti del capoluogo lombardo sarà possibile vedere varie installazioni, tra omaggi ai grandi maestri e la pubblicità, e tutto ciò che rende l’arte grafica così importante nella c ...

Cinquant’anni dopo, il Re è di nuovo Nudo. “Polli e droga La protagonista fu la musica” - Cinquant’anni dopo, il Re è di nuovo Nudo. “Polli e droga La protagonista fu la musica” - I ricordi di Franco Fabbri, che con gli Stormy Six fu protagonista sul palco dei raduni degli anni ‘70. Lo storico festival ritorna, in versione ridotta, alla Fabbrica del Vapore fra il 21 e il 23 giu ...