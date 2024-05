(Di venerdì 10 maggio 2024)e Sanpromosse, OJ Falconara e Colle 2006 retrocesse: questi i verdetti già emessi dalla Seconda Categoria che sabato scorso ha visto disputarsi l’ultima giornata. Playoff e playout da sabato 18 maggio. 30° Giornata. Girone C. Risultati Argignano-Calcio 1-1; Aurora Jesi-Terre del Lacrima 1-3; Avis Arcevia-Serrana 1933 1-0; Corinaldo-Le Torri Castelplanio 1-0; Monsano-Cupramontana 1-2; OJ Falconara-Palombina Vecchia 1-3; Rosora Angeli-OlimpiaVetere 1-3; Trecastelli-Leonessa Montoro 0-0 Classifica finale64; Argignano 63; Avis Arcevia 55; OlimpiaVetere 54; Terre del Lacrima, Cupramontana 52; Corinaldo 45; Monsano 43; Trecastelli 41; Palombina Vecchia 37, Le Torri Castelplanio 36; Serrana 1933, Leonessa Montoro 27; Rosora Angeli, Aurora Jesi 21; OJ ...

Ostra e San Biagio salgono, cresce l’attesa per le sfide promozione e salvezza - Ostra e San biagio salgono, cresce l’attesa per le sfide promozione e salvezza - Playoff e playout in programma dal 18 maggio. Ostra e San biagio promosse, OJ Falconara e Colle 2006 retrocesse: questi i verdetti già emessi dalla Seconda Categoria che sabato scorso ha visto ...

Incontro con Chiara Mori al Monastero di San Biagio - Incontro con Chiara Mori al Monastero di San biagio - Il 12 maggio è in programma, presso il Monastero di San biagio, la terza “domenica della Tenda 2024”. Ci farà da guida la nostra amica biblista Chiara Mori, docente all’Istituto Superiore di Scienze R ...

La biblista Chiara Mori ospite al Monastero di San Biagio Mondovì - La biblista Chiara Mori ospite al Monastero di San biagio Mondovì - Confermati intanto i due importanti ed eccezionali appuntamenti del mese di giugno. sabato mattina 8 giugno, al monastero di San biagio, incontro con Antonio Staglianò (Presidente della Pontificia ...