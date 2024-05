(Di venerdì 10 maggio 2024) Prenderanno il viadi ristrutturazione deldidell’ospedale di Stato per ampliare gli spazi dedicati ai pazienti. "Una iniziativa possibile – spiegano dall’Iss – anche grazie all’importante contributo dell’Aslem, l’associazione sammarinese per la lotta contro le leucemie". Icomporteranno temporaneamente, lo spostamento delle attività oncologiche neldi pediatria, che per i circa 6 mesi di, potrà invece contare sugli spazi a disposizione al 6° piano dell’ospedale, proprio di fronte agli ambulatori pediatrici. "La consegna dei nuovi ambienti per l’, è previstaNatale e consentirà di avere un...

Sei nuovi medici in arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore - Sei nuovi medici in arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore - «Ci sono - ha detto Sosto - spazi angusti che vanno ampliati anche per evitare che il reparto si trasformi in un imbuto. L’ospedale di Nocera è una struttura nevralgica per l’Asl Salerno e rientra nel ...

Reparto di oncologia, entro fine mese scatteranno i lavori - reparto di oncologia, entro fine mese scatteranno i lavori - Entro fine mese inizieranno i lavori di ristrutturazione del reparto di oncologia dell'ospedale di Stato, grazie al contributo dell'Aslem. Durante i lavori, le attività oncologiche saranno ...

Nocera Inferiore, sei nuovi medici in arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I - Nocera Inferiore, sei nuovi medici in arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I - «Ci sono - ha detto Sosto - spazi angusti che vanno ampliati anche per evitare che il reparto si trasformi in un imbuto. L’ospedale di Nocera è una struttura nevralgica per l’Asl Salerno e rientra nel ...