Secondo posto da difendere ma al Milan è dietro l’angolo anche la rivoluzione tecnica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sulla strada e nei pensieri di unormai gioco forza sempre più proiettato verso il futuro, c’è di mezzoil presente: il Cagliari, domani alle 20.45. San Siro, settimana scorsa, è rimasto in silenzio per protesta: un silenzio rumoroso, un altro messaggio alla società. Ora, attende: rimane da blindare il. E la qualificazione alla Supercoppa Italiana, per avere la chance di giocarsi un altro trofeo l’anno prossimo: Inter, Atalanta e Juventus già certe di partecipare. Terzultima tappa, domani. Poi Torino e Salernitana: +5 sulla Juve, +7 sul Bologna. Con la squadra di Ranieri che si gioca la salvezza è caccia a un successo che manca da sei partite tra campionato e coppa (tre pareggi), mentre nelle precedenti sette erano arrivate solo vittorie. Sotto accusa, soprattutto e ancora una volta, la ...