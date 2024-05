Macfrut fa il pieno di visitatori Focus su clima e nuovi patogeni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024)entra nel clou e, alla seconda giornata, fa letteralmente ildi: l’affluenza al 41° Salone internazionale della filiera dell’ortofrutta, in corso al quartiere fieristico di Rimini, ieri è stata incessante fin dalle prime ore del mattino, con lunghe code agli ingressi. Erano tanti, in effetti, gli appuntamenti e i convegni previsti dal ricco programma, da quelli dedicati alla ricerca e all’innovazione varietale a quelli incentrati sull’analisi dei trend di consumo, sia in Italia che sui mercati internazionali. Ma da, si sa, c’è spazio anche per momenti più ‘leggeri’ e ludici, come le degustazioni delle novità proposte dalle aziende espositrici e gli show cooking in compagnia di noti food blogger. E c’è l’opportunità di intraprendere un vero e proprio viaggio tra le regioni italiane - ...