Eurovision 2024 - Israele prima al televoto dall’Italia | il mistero delle percentuali

Eurovision: migliaia protestano contro Israele, la cantante di Tel Aviv contestata dal pubblico - Eurovision: migliaia protestano contro israele, la cantante di Tel Aviv contestata dal pubblico - Come era atteso, giovedì pomeriggio migliaia di manifestanti filopalestinesi hanno protestato a Malmö contro la partecipazione di israele all'Eurovision song contest che si sta svolgendo nella città ...

Eurovision 2024, La Rai viola il regolamento e manda in onda i risultati del televoto: Angelina Mango a rischio squalifica - Eurovision 2024, La Rai viola il regolamento e manda in onda i risultati del televoto: Angelina Mango a rischio squalifica - Le televisioni sono dunque autorizzate a divulgare i dati relativi al televoto soltanto dopo il termine della gara ... Altri invece hanno fatto notare il 39% delle votazioni per israele che potrebbe ...

Eurovision, la Rai diffonde per errore i dati del televoto: Israele prima con il 39%, molte le proteste - Eurovision, la Rai diffonde per errore i dati del televoto: israele prima con il 39%, molte le proteste - Durante la trasmissione in diretta della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 la Rai ha erroneamente diffuso in video le percentuali del televoto. Si è così appreso che al termine ...