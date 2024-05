I droni e missili lanciati da Iran hanno iniziato a sorvolare i cieli israeliani in piena notte. Molte le immagini di intercettazioni in cielo, esplosioni e sirene d'allarme in diverse città israeliane. L'Idf: "La difesa aerea è pienamente ...

L'Iran attacca Israele con 185 droni e 36 missili da crociera , mentre il presidente degli Stati Uniti Biden convoca il G7 per una risposta unitaria. Notte terribile in Medio Oriente dopo la raffica partita da Teheran, intercettata per il 99% nel ...

Israele, sirene di allarme al valico di Kerem Shalom - israele, sirene di allarme al valico di Kerem Shalom - Nuove sirene di allarme anti razzi da Gaza a Kerem Shalom nel sud di israele, località che comprende il valico da cui passano, dopo i controlli di sicurezza, i camion degli aiuti umanitari per la Stri ...

L'Unrwa denuncia un attacco da parte di coloni alla sede di Gerusalemme - L'Unrwa denuncia un attacco da parte di coloni alla sede di Gerusalemme - Coloni danno fuoco a sede UNRWA a Gerusalemme. Sospese le attività ''Si tratta di uno sviluppo scandaloso - sottolinea - Ancora una volta, la vita del personale delle Nazioni Unite è stata in serio p ...

Gli Usa bloccano l’invio di armi per evitare il blitz a Rafah. Israele:«Così negoziati a rischio» - Gli Usa bloccano l’invio di armi per evitare il blitz a Rafah. israele:«Così negoziati a rischio» - Ma qualche ora dopo l’agenzia per le nazioni unite per i rifugiati (Unrwa) ha denunciato che sia Rafah, sia Kerem Shalom - dove nel pomeriggio sono risuonate le sirene di allarme ... spingendo per ...