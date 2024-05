Temptation Island , l’attesa è quasi finita : la nuova edizione torna in televisione condotta da Filippo Bisciglia. svelata la data Temptation Island torna questa estate in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione condotta da Filippo ...

L’ESTATE di CANALE 5 sarà all’insegna di TEMPTATION ISLAND , nuove serie estere mentre in preserale troveremo le repliche di Caduta Libera e The Wall. In access l’immortale Paperissima Sprint. CANALE 5 – Prime Time Estivo Domenica: Zorro / SEGRETI ...

Temptation Island, cambia giorno: ecco quando andrà in onda - temptation island, cambia giorno: ecco quando andrà in onda - Tutto pronto per l'undicesima edizione di temptation island: ecco la data di inizio del docu-reality più atteso dell'estate.

Temptation Island 2024 boom, arriva la prima coppia: web in delirio - temptation island 2024 boom, arriva la prima coppia: web in delirio - temptation island 2024, è stata appena svelata la prima coppia che prenderà parte al programma più atteso di tutta l’estate. Quest’estate, i telespettatori appassionati d’amore e di intrighi ...

Quando inizia “Temptation Island” 2024 Cambia il giorno della settimana in cui andrà in onda - Quando inizia “temptation island” 2024 Cambia il giorno della settimana in cui andrà in onda - Non vi sono ancora notizie certe sulla data d’inizio del programma “temptation island”, tuttavia, nei listini di Publitalia è stato pubblicato un giorno indicativo. Con certezza andrà in onda d’estate ...