Ultime Notizie – E’ morto Solomon Perel | sopravvisse alla Shoah travestito da nazista

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Aveva giurato, tra le lacrime, di essere di “razza ariana” ai soldati nazisti che lo avevano catturato dopo l’avanzata in Russia e per salvarsi la vita si iscrisseGioventù Hitleriana e indossò l’uniforme, sopravvissuto all’Olocausto, ègiovedì 2 febbraio all’età di 97 anni in Israele, come riporta il ‘Jerusalem Post’.tornòsua identità ebraica dopo la seconda guerra mondiale e scoprì che suo fratello David viveva già in Israele.lo seguì nel luglio 1948 e combatté sul fronte di Gerusalemme nella Guerra d’Indipendenza. Molti anni dopoha raccontato la sua storia nella sua autobiografia ‘Europa Europa’ (pubblicata in italiano da Guanda), che ha ispirato l’ominimo film del 1990 ...